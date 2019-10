American Express – Schwacher Konsum belastet den Bezahldienstleister!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Symbol: AXP ISIN: US0258161092

Rückblick: American Express ist ein weltweit agierender Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Sitz in den New York City. Groß geworden ist der Konzern mit der Herausgabe von Kreditkarten, inzwischen wurde die Produktpalette auch auf Bank- und Investmentdienstleistungen sowie Versicherungen ausgeweitet. Die im S&P 500 beinhaltete Aktie kommt auf eine Marktkapitalisierung von derzeit 94 Mrd. USD, musste jedoch seit dem Allzeithoch im Juli 2019 einen Wertverlust von 14 % verkraften. Charttechnisch wurde der langfristige Aufwärtstrend auf Tagesbasis durch einen Abwärtstrend abgelöst. Jüngst verlor der Anteilsschein die wichtige Unterstützung rund um 113-114 USD sowie den MA 200 auf Tagesbasis. Die aktuelle Konsolidierung unter der alten Unterstützung erfolgt in Form von einem ansteigenden Dreieck.

Chart vom 09.10.2019 Kurs: 113,92 USD

Meinung: American Express spürt offenbar bereits das Abkühlen der weltweiten Konjunktur, Konsumausgaben von Privatkunden werden vielerorts mit Kreditkarte “finanziert”, diese Ausgaben werden bereits reduziert. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal konnte AXP kein deutliches Wachstum mehr generieren, ein Blick auf die nächsten Zahlen, die am 18.10. veröffentlicht werden, dürfte spannend werden.

Setup: Vor dem Hintergrund der in Kürze anstehenden Ergebnisse ist noch ein schneller Trade bei Auflösung des Dreiecks und Bruch des Tagestiefs vom 03.10. bei 111,06 USD möglich, sollte jedoch auf alle Fälle vor dem Earnings Datum geschlossen werden. Den Stopp Loss können Anleger über dem EMA 9, über dem Widerstand von 114 USD bei ca. 115 USD platzieren.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in AXP



