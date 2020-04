American Express: Es ist noch lange nicht ausgestanden!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Wertpapiere des US-Fintech-Konzerns American Express konnten noch vor wenigen Wochen auf einen makellosen Trendverlauf zurückblicken. Der Corona-Crash machte aber auch diesem Betrieb einen Strich durch die Rechnung - aus technischer Sicht könnte die laufende Seitwärtsphase sogar nur ein kurzer Zwischenstopp im Abwärtstrend sein.

Die letzten Jahre über konnte die Aktie des Finanzdienstleisters American Express von boomenden Märkten auf breiter Front profitieren und schraubte sich in dem kürzlich gebrochenen Aufwärtstrend bis Mitte Februar auf ein finales Hoch bei 138,13 US-Dollar hoch. Vier Wochen später markierte die Aktie einen Wert bei lediglich 67,00 US-Dollar und testete ausgiebig die Unterstützungszone aus Mitte 2016. Zwar konnte sich der Konzern an der Börse zuletzt wieder etwas erholen, allerdings stellt der Kursverlauf eine grobe Seitwärtsbewegung dar. Und genau hierin liegt das Problem, der bisherige Verlauf von American Express spielt sich bislang in einem symmetrischen Keil ab, in der Charttechnik stehen derartige Konstrukte für eine Fortsetzung der übergeordneten Trendphase.

40 % Schwankungsbreite

Solang sich American Express innerhalb seiner vorgezeichneten Grenzen zwischen grob 75,00 und 95,00 Euro aufhält, bleiben eindeutige Handelssignale Mangelware. Eine regelkonforme Auflösung würde erst bei einem nachhaltigen Bruch der unteren Begrenzungslinie um 77,00 US-Dollar (steigend) einsetzen und Abwärtspotenzial zurück zu den Jahrestiefs bei 67,00 US-Dollar freisetzen. Bei anhaltendem Verkaufsinteresse könnte sogar die langfristig relevante Unterstützungszone bei 53,90 US-Dollar noch einmal angesteuert werden. Egal welche Wegstrecke nachgehandelt werden soll, könnte der Griff zu einem Faktor Zertifikat mit einem fest eingebauten, aber nicht zu hohem Hebel die richtige Wahl darstellen - in diesem Fall das Faktor Zertifikat Short auf American Express WKN VS17CV. Die Entwicklung an den Märkten ist derzeit aber derart kurzlebig, dass eine längere Horizontbetrachtung unmöglich geworden ist. Für den Fall eines Anstiegs zurück über das Niveau von 95,00 US-Dollar könnte hingegen einen Rücklauf zurück zum EMA 200 bei derzeit 100,62 US-Dollar einsetzen.

