Amercian Rare Earths: Drastisches Wachstumspotenzial identifiziert

Erst Mitte August hatte die australische American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) eine potenzielle Neuentdeckung auf ihrem Seltene Erden-Projekt La Paz in Arizona gemeldet. Jetzt kündigt die Company ein Bohrprogramm an, mit dem man dieses vielversprechende Ziel bestätigen und definieren will.



American Rare Earths hatte im August nämlich 4 bis 7 Kilometer südwestlich der ursprünglichen Ressource des Projekts erneut Seltene Erden erbohrt – und zwar in einem Bereich, der nie zuvor mit Bohrungen getestet wurde. Bereits 2019 und 2020 hatte das Unternehmen in diesem Gebiet insgesamt rund 487 Oberflächenproben entnommen, von denen 215 Gesamt-Seltene Erden-Gehalte (TREO) von mehr als 350 ppm (parts per million) aufwiesen. Die Bohrungen dann enthielten mehr als 400 ppm TREO über ca. 11 Meter (LP21-03) bzw. 30 Meter mit mehr als 450 ppm TREO (LP21-04)!



Seitdem hat Western Rare Earths – die 100%ige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens – ein Bohrprogramm erarbeitet, das acht neue Diamantkernbohrungen umfassen wird. Um einen Großteil des Zielgebiets abdecken zu können, werden diese Bohrungen in großen Abständen zueinander erfolgen und zudem in verschiedene Gesteinsarten abgeteuft werden – jeweils dort, wo die Oberflächenproben günstige TREO-Mineralisierung aufzeigen. Geplant sind sieben Bohrungen bis in eine Tiefe von 100 Metern, während ein Bohrloch bis in 200 Meter Tiefe vordringen soll, auch um das Grundwasserniveau zu bestimmen, aber vor allem, um festzustellen, ob sich die Seltene Erden-Vererzung in die Tiefe fortsetzt.



Western Rare Earths hat bereits die notwendige Dokumentation erstellt und bei den zuständigen Behörden eingereicht. Man hofft jetzt, im ersten Quartal 2021 die Bohrungen aufnehmen zu können. Auf Basis der bisher vorhandenen – allerdings für eine tatsächliche Schätzung unzureichenden – Daten hat das Unternehmen ein dem australischen JORC-Standard entsprechendes, konzeptionelles Explorationsziel ausgerufen, das sich auf 742,5 bis 928,1 Mio. Tonnen mit 350 bis 400 ppm TREO sowie 20 bis 24,5 ppm Scandium beläuft!



Das wäre ein sehr lohnendes Ziel, beträgt doch die bislang für La Paz kalkulierte Ressource insgesamt 170,6 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 391 ppm TREO und damit 80 Mio. Kilogramm TREO. Für das konzeptionelle Explorationsziel hat American Rare Earths hingegen potenziell 259,9 bis 371,2 Mio. Kilogramm TREO errechnet! Der südwestliche Teil von La Paz bietet dem Unternehmen also ganz erhebliches Wachstumspotenzial, auch wenn dieses Explorationsziel mit Vorsicht zu genießen ist. Wir bleiben an dieser spannenden Story auf jeden Fall dran.



