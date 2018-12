Amazon – zuschlagen und liegen lassen

Erst Apple und Microsoft, dann Amazon. Nachdem Apple im August als erstes US-Unternehmen die eine Billion Dollar-Marke geknackt hat, lief es bei dem iPhone-Hersteller in den vergangenen Monaten nicht mehr ganz so rosig. So konnte erst Microsoft und in der vergangenen Woche dann Amazon dem Unternehmen den Titel abwerben und zum wertvollsten Unternehmen aufsteigen. Amazon hat sich also in den letzten Wochen recht gut gehalten. Viele Anleger sammeln die Aktie langfristig ein – Amazon will fast jeder im Depot haben. Mit dem Discounterist mit knapp 25 Prozent Discount bei Amazon noch etwas zu holen. Den Amazon-Bull CQ2PSS mit Hebel 3,5 kann man in besten Falle auch einige Zeit im Depot liegen lassen.