Amazon will Lebensmittelhandel revolutionieren

Auf Twitter war zuletzt folgender Gag zu finden: Jeff Bezos : " Alexa , buy me something from whole foods " Alexa: "Sure , Jeff , buying whole foods now." Warum die Übernahme von Whole Foods durch den Onlineriesen Amazon für 13,7 Milliarden US-Dollar doch keine schlechte Idee sein könnte, schauen wir uns in der Analyse an.

Aber werfen wir noch einen genaueren Blick auf Amazon und die Analyse von Vontobel.

Ziel ist es das Einkaufserlebnis zu revolutionieren und neues Wachstum zu generieren. Einige Erfahrungen im Lebensmittelbereich hat der Konzern bereits mit „Amazon Go” und „AmazonFresh Pickup” sammeln können, wobei diese beiden Projekte lediglich Tests und nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich waren.

Whole Foods ist Premiumanbieter

Mit der Whole Foods Transaktion sichert sich Amazon über 460 Geschäfte in den USA und Kanada – macht einen großen Schritt in die klassische Supermarkt-Branche. Experten erwarten durch den Deal enormen Konkurrenzdruck für bisher etablierte Unternehmen wie Wal-Mart (Aktienkurs von -4% seit Ankündigung) und Kroger (Aktienkurs von -25% seit Ankündigung), welche seit der Bekanntmachung der Übernahmepläne signifikant an Wert verloren. Whole Foods hat sich im Lebensmittelhandel als Premiumanbieter etablieren können. Dies lässt sich an der wesentlich höheren Brutto Marge (34,41) im Vergleich zu den Konkurrenten Wal-Mart (25,65), Kroger (22,40) und Target (29,68) erkennen (Quelle: Unternehmensbilanz).

Finanzierung der Übernahme

Bei der Akquisition muss jedoch beachtet werden, dass Amazon zur Zeit nur auf USD 15,44 Milliarden in Cash kommt (Quelle: Unternehmensbilanz). Weil dies nur knapp für den Übernahmepreis ausreicht, hat die Ratingagentur Standard and Poor`s das Kreditrating von Amazon auf „AA-„ gesetzt und in die Liste mit negativen Anzeichen aufgenommen. Der Versandriese hat mit jährlich rund USD 16 Milliarden weltweit die höchsten Research & Development Kosten. Um diese nicht reduzieren zu müssen, könnte sich das Unternehmen gezwungen sehen neues Fremdkapital aufzunehmen.

Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass ein höherer Preis für eine erfolgreiche Übernahme notwendig sein könnte. Abzuwarten bleibt, ob die Konkurrenz, welche von Amazons Plänen nicht begeistert sein dürfte, wohlmöglich selbst versuchen könnte, Whole Foods zu kaufen. Dies könnte auch der Aktienkurs des Unternehmens, welcher am Montag 3,5% über dem Kaufangebot von Amazon notierte, wiederspiegeln. Ob Amazon die Übernahme und ein erfolgreicher Eintritt in den Lebensmittelmarkt gelingt, bleibt abzuwarten.

Amazon der Gigant

Amazon ist über die letzten Jahre zu einer richtigen Onlinemacht geworden: 34% der E-Commerce-Marktanteile liegen bei dem Unternehmen und Prognosen sagen voraus, dass dieser Wert ab 2021 bei 50% liegen könnte (Quelle: Handelsblatt). Möglich wird dies vor allem durch das Abonnenten-Programm „Amazon Prime”. Um sicher zu stellen, dass die Kunden wieder kommen, sei Amazon bereit auf hohe Profit-Margen zu verzichten. Erst Anfang diesen Monats kündigte der Konzern an, die monatliche Prime-Gebühr für Kunden mit niedrigem Einkommen, die vom Staat finanziell unterstützt werden, von USD 10,99 auf USD 5,99 zu senken.

Quelle: Vontobel