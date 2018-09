Amazon: Das war knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Amazon Kurs (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) befindet sich seit Monaten in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Dabei kam es in den vergangenen Handelstagen erneut zu einer Korrekturbewegung. Diese setzte am Montag fast punktgenau auf der roten Aufwärtstrendgeraden auf (siehe Chart). Am gestrigen Handelstag konnte die Notierung nach einer Eröffnung bei 1918 US Dollar bis zum Handelsende bereits wieder bis auf 1941 USD zulegen. Damit könnte nun tatsächlich der Startschuß für eine neuerliche Bewegung nach oben gefallen sein. Solange die Trendgerade hält, bleibt alles im grünen Bereich!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.