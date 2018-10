Amazon und die Gretchenfrage

In unserem Videonewsletter und Depotdienst haben wir uns in den vergangenen Tagen ausführlich zur Gretchenfrage geäußert. Schlittert die Weltwirtschaft derzeit in eine Rezession? Wir glauben, dafür ist es noch zu früh. Daher sollte man sich auch Ergebnisse wie von Amazon genau ansehen. Denn trotz ordentlicher Zahlen wird die Aktie abgestraft und fällt nachbörslich um sechs Prozent. Wer nicht an eine Rezession glaubt, greift bei Amazon mit dem Capped-Bonusund dem Turbobeherzt zu. Mehr zu Amazon und Co. ab 12.00 Uhr in unserem Webinar – Anmeldung hier…