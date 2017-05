Amazon und Google – 1.000 Dollar-Frage

Amazon hat es geschafft – die 1000 Dollar Schwelle wurde überwunden. Damit ist die Marktkapitalisierung auf 478 Milliarden USD gestiegen. Amazon ist damit doppelt so wertvoll bewertet wie Wal-Mart. Amazon hat damit die Nase vor Alphabet gehabt, wo man ebenfalls diese runde Marke im Blick hat. Die Rally der Schwergewichte überdeckt die allgemeine Marktentwicklung…

Der S&P 500 Equal Weight Index, bei dem alle Werte gleichgewichtet sind, entwickelt sich seit Wochen deutlich schlechter als der klassische, nach Marktkapitalisierung gewichtete S&P 500. Inzwischen behaupten nur noch gut die Hälfte der Aktien im US-Leitindex ihre 100-Tage-Linie. Anfang März, als der Index erstmals die 2400er-Region testete, lag die Quote noch bei rund 80 Prozent.

Getragen wird die Aufwärtsbewegung fast nur noch von Schwergewichten wie Alphabet, Apple, Amazon, Facebook und Netflix, die zuletzt noch frische Bestmarken erreichten und seit März kumuliert rund 270 Mrd. Dollar an Börsenwert zugelegt haben. Der Rest, also rund 495 Aktien im S&P 500, büßte hingegen etwa 260 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung ein. Fundamental sind die massiven Kapitalumschichtungen nicht überraschend, schließlich sind US-Aktien historisch gesehen sehr hoch bewertet. Sollten nun auch die Schwergewichte in Ungnade fallen, könnten die Vorgaben für den DAX aus den USA bald sehr negativ ausfallen.

