Amazon und BioNTech weiter begehrt

Am Mittwoch schnauft der DAX nach den deutlichen Zuwächsen der letzten Tage erst einmal durch: Bis zum Mittag gibt der deutsche Leitindex rund 0,4% ab auf 13.130 Punkten ab. Spannend wird es für die Anleger nach Börsenschluss, wenn Microsoft und Tesla frische Zahlen vorlegen.Meistgehandelte Aktie ist auch am Mittwoch bei einem Plus von 1,8% BioNTech. Das Mainzer Pharma-Unternehmen gibt derzeit fast täglich positive Meldungen bekannt. So erhält BioNTech nun auch von Brasilien die Erlaubnis, den potentiellen Corona-Impfstoff mittels Studien zu testen. Aktuell führen in Brasilien bereits ein chinesisches und ein britisches Unternehmen Tests zu möglichen Impfstoff-Kandidaten durch.Amazon ist heute mit deutlichem Abstand Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Dabei notiert die Aktie bei rund 2.730 Euro nahezu unverändert. Goldman Sachs hatte das Kursziel für Amazon Anfang der Woche deutlich von 3.000 auf 3.800 US-Dollar angehoben. Die Analysten schätzen die Bewertungen für den US-Internetsektor inzwischen recht hoch ein, halten dies jedoch für gerechtfertigt.Hohe Umsätze sind heute in Stuttgart auch bei der Aktie der Deutschen Bank zu verzeichnen, die bis zum Mittag 1,5% zulegt. Wie der DAX-Konzern gestern mitteilte, hat sich das Kapitalpolster im zweiten Quartal besser entwickelt, als sowohl die Bank selbst als auch die Analysten gedacht hatten. Zudem dürften auch die Verluste laut Angaben der Deutschen Bank geringer ausfallen als im Vorfeld von Analysten erwartet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.