Amazon und Apple im Kreuzfeuer

Der schwache Aktienmarkt hat auch Donald Trump vor die Mikrofone geholt. Der US-Präsident äußerte sich: “I think the Fed is making a mistake. It’s so tight, I think the Fed has gone crazy.” Eigentlich fühlt sich ja nur die FED grundsätzlich dem US-Aktienmarkt verpflichtet, nun also auch der US-Präsident. Aber Trump hat vielleicht auch einen guten Punkt. Denn der Ausverkauf der letzten Tage ging sehr weit. Der Markt ist kurzfristig überverkauft. Wir empfehlen auf Amazon den Turbo, auf Appleund auf Facebook