Amazon trotzt den Bären an der Nasdaq

In einer Woche dramatischer Kursabstütze von Tech-Riesen wie Meta (ex Facebook) und PayPal strafte Amazon.com (US0231351067) vergangene Woche die Bären ab: Mit einem Gewinn von 27,75 USD pro Aktie im vierten Quartal (Konsensus: 3,58 US-Dollar) verdoppelte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Im Quartalsgewinn von 14,3 Mrd. US-Dollar stecken Bewertungsgewinne von 11,8 Mrd. US-Dollar auf die Beteiligung am Elektroautohersteller Rivian Automotive, der Gesamtumsatz stieg im Rahmen der Erwartungen um 9 Prozent. Auch das unter Amazon Web Services gebündelte Cloud-Geschäft konnte die Umsätze um 40 Prozent steigern. Die Aktie legte nachbörslich 20 Prozent zu und notiert aktuell etwa 15 Prozent unter dem Allzeithoch von 3.732 US-Dollar vom Juli 2021.

Discount-Strategien mit 10 oder 12 Prozent Puffer (Juni oder September)

Morgan Stanley bietet einen Discounter mit Cap bei 3.000 US-Dollar (ISIN DE000MA4RKZ5, Bezugsverhältnis 1/10) zum Preis von 248,50 Euro an. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 zumindest auf Höhe des Caps, dann zahlt es den Höchstbetrag von 300 US-Dollar konvertiert in Euro aus. Bei konstanten Wechselkursen ist ein Gewinn von ca. 14,66 Euro oder 15,8 Prozent p.a. drin (Barausgleich in Höhe des Schlusskurses im negativen Szenario).

Die baugleiche Strategie (Cap 3.000 US-Dollar, Bezugsverhältnis 1/10) mit drei Monaten längerer Laufzeit gibt’s von der HVB unter der ISIN DE000HR8PNV1: Beim Preis von 242,19 Euro und konstanten Wechselkursen errechnet sich ein maximaler Gewinn von ca. 20,86 Euro oder 13,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.9.22 auf oder über dem Cap schließt. Andernfalls auch hier Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 14 Prozent Puffer (September)

Beim Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF30HP6 (Bonus-Level und Cap 3.800 US-Dollar, Bezugsverhältnis 1/10) beträgt der Abstand zur Barriere von 2.700 US-Dollar gut 14,5 Prozent. Beim Preis von 282,70 Euro und konstanten Wechselkursen bringt das Zertifikat maximal ca. 50,60 Euro oder 28,7 Prozent p.a., sofern die Barriere bis zum 16.9.22 nie berührt oder unterschritten wird, andernfalls erfolgt ein Barausgleich. Moderates Aufgeld von 2 Prozent auf den Aktienkurs.

ZertifikateReport-Fazit: Amazon war wieder einmal für eine positive Überraschung gut! Wer für die nächsten Monate weder großes Aufwärts- noch Abwärtspotenzial prognostiziert und es defensiv angehen will, profitiert mit den Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung. Ein Wechselkursrisiko (Aufwertung des Euro) ist zu berücksichtigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen