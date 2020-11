Amazon – Deshalb steigt die Aktie nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Big Tech ist Vergangenheit? Hat die Amazon-Aktie ihren Zenit erreicht? Der Blick auf den Kursverlauf zeigt zumindest eine starke Hürde nach oben an! Denn seit dem Sommer kann die Amazon-Aktie ihren Aufwärtstrend nicht mehr weiter fortsetzen. Eine Seitwärts-Range hat sich ausgebildet! Die Corona-Sonderkonjunktur könnte sich zudem dem Ende entgegen neigen! Doch das allein sind nicht die Gründe, warum die Anleger für Amazon zunehmen vorsichtiger werden!

Es mehren sich die Stimmen, die den Konzern zerschlagen wollen. Oder zumindest daran verzweifeln, dass Amazon aufgrund von Steuerschlupflöchern und der Verlegung von Firmensitzen in “Steuerparadise” einfach keine oder nur geringe Steuern zahlt! Dabei jedoch die Infrastruktur der Länder nutzt. Nicht nur in den USA und von dem zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden wird dies angeprangert.

Auch in Deutschland sind Initiativen am Werk, die Amazon zu mehr Steuerzahlungen zwingen wollen! Es kann ja nicht sein, dass deutsche Gemeinden mit Amazon-Standorten mehr Aufwendungen in Infrastruktur und Sozialleistungen haben, die Amazon verursacht, als Gewerbesteuer von Amazon in die Kasse spült!

Auch in China ist der Druck auf die großen Tech-Konzerne gewachsen! So will China die Macht der “Big Tech” begrenzen und kündigte entsprechende Schritte an. Damit steigt letztlich auch der Druck auf Amazon. Die Zukunft könnte damit für den Konzern schwieriger werden. Das Wachstum sich empfindlich abschwächen!

Doch Experten sehen noch ein wichtigen positiven Faktor! Viele Innenstadt-Zentren und Einkaufsläden sind durch die Corona-Krise an den Rand der Pleite gedrückt worden. Sollte hier ein “Laden-Sterben” einsetzen, wäre dies letztlich wiederum gut für den Online-Handel und Amazon!





