Amazon – setzt sich die Rally fort?

Der US-Onlinehändler Amazon.com hat vom boomenden Weihnachtsgeschäft 2019 so stark profitiert wie noch nie zuvor. Eigenen Angaben zufolge wurden alle Rekorde gebrochen, Aktionäre honorierten das im Dezember mit einem satten Kursaufschlag. Die letzten Tage aber verlor die Aktie wieder an Schwung, nichtsdestotrotz ist die übergeordnete Ausgangslage weiter bullisch zu bewerten. Mutige Anleger greifen bei Amazon zum Faktor-Zertifikat VL51UG mit Faktor 5. Einen klassischen Bull mit Hebel 3 finden Sie unter der WKN CQ1A8E.





Der US-Onlinehändler Amazon.com hat vom boomenden Weihnachtsgeschäft 2019 so stark profitiert wie noch nie zuvor. Eigenen Angaben zufolge wurden alle Rekorde gebrochen, Aktionäre honorierten das im Dezember mit einem satten Kursaufschlag. Die letzten Tage aber verlor die Aktie wieder an Schwung, nichtsdestotrotz ist die übergeordnete Ausgangslage weiter bullisch zu bewerten.





Die letzten Rekordstände markierte das Wertpapier vom Amazon schon eine Weile her, zuletzt war dies im September 2018 bei 2.050,50 US-Dollar der Fall. Seither schwankt der Wert grob seitwärts, zuletzt zwischen den Kursmarken von rund 1.700 und 2.035 US-Dollar. Der äußerst markante Impuls im Dezember über die Hürde von 1.845 US-Dollar hat Amazon.com aber einen kurzfristigen Vorteil verschafft, hierdurch wurde ein Kaufsignal mit Zielen in Richtung der Höchststände ausgelöst. Der aktuell noch laufende Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau von 1.845 US-Dollar könnte bislang noch als gewöhnlicher Pullback nach einem derartigen Ausbruch gewertet werden und sich für einen Einstieg auf einem niedrigeren Kursniveau anbieten.





Hohe Volatilität zu erwarten





Gelingt es Marktteilnehmern, das Wertpapier von Amazon.com im Bereich der markanten Unterstützung von 1.845 US-Dollar nachhaltig zu stabilisieren und hierdurch wieder für merkliche Kapitalzuflüsse zu sorgen, könnte dies der Startschuss für eine Rallye zurück an die Jahreshochs zunächst aus 2019 bei 2.035 US-Dollar sein, darüber könnten die Rekordstände aus 2018 bei 2.050 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Solange das Momentum also hoch bleibt, scheinen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung und damit ein mögliches Long-Investment vergleichsweise gut zu stehen. Sollte Amazon.com jedoch unter das Niveau von 1.800 US-Dollar zurückfallen, käme dies einem Fehlsignal gleich und könnte erneute Abgaben auf rund 1.700 US-Dollar hervorrufen. Sollte diese Marke als Unterstützung nicht ausreichend sein, müssten noch einmal Abgaben in den Unterstützungsbereich aus Anfang letzten Jahres bei 1.586 US-Dollar einkalkuliert werden. Dann wäre ein Short-Investment die richtige Wahl.





Die letzten Rekordstände markierte das Wertpapier vom Amazon schon eine Weile her, zuletzt war dies im September 2018 bei 2.050,50 US-Dollar der Fall. Seither schwankt der Wert grob seitwärts, zuletzt zwischen den Kursmarken von rund 1.700 und 2.035 US-Dollar. Der äußerst markante Impuls im Dezember über die Hürde von 1.845 US-Dollar hat Amazon.com aber einen kurzfristigen Vorteil verschafft, hierdurch wurde ein Kaufsignal mit Zielen in Richtung der Höchststände ausgelöst. Der aktuell noch laufende Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau von 1.845 US-Dollar könnte bislang noch als gewöhnlicher Pullback nach einem derartigen Ausbruch gewertet werden und sich für einen Einstieg auf einem niedrigeren Kursniveau anbieten.

Quelle: Vontobel, eigene