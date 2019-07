Amazon nimmt Anlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon attackiert das all-time -high. Bei Erfolg ist ein Anstieg auf 2100 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

Auf Jeff Bezos ist Verlass. Er hat des Öfteren bewiesen, gute Ideen zu erkennen und diese in ein lukratives Geschäftsmodell zu transformieren. Die Idee, zum Buchhandel das stark wachsende Internet zu benutzen, konnte er 2 Jahre ungestört in die Tat umsetzen. Das Cloud-Geschäft unter der Marke Amazon Web Services (AWS) konnte er 7 Jahre ebenfalls ungestört zum Marktführer aufbauen, ehe Microsoft und Google auf den lukrativen Zug aufsprangen. Gute Konzepte zu erkennen und global auszurollen, ließen nicht nur die Aktionäre staunend zurück.

Nach dem Platzen der Dot-Com-Blase im Jahre 2003 notierte die Amazon-Aktie am Tiefpunkt bei 6 US-Dollar. Jetzt, wo die Aktie bei 1967 US-Dollar notiert, schlägt kein einziger namhafter Analyst die Aktien zum Verkauf vor. Spektakulär ist auch das KGV 2019e von 73,80, welches wiederum vom nicht minder spektakulären Gewinnwachstum gerechtfertigt wird.

Der jahrelange Aufwärtstrend des Aktienkurses wurde kurz aber heftig vom allgemeinen Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2018 unterbrochen. In Summe stürzte der Kurs von 2033 US-Dollar auf 1309 US-Dollar ab. Die anschließende Erholung ab Ende 2018 führte zum aktuellen Kurs von 1992 US-Dollar und zum Test des Widerstandsbereiches in Höhe des all-time-highs von Anfang Oktober 2018 bei 2050 US-Dollar.

Die letzten 6 Sitzungen scheiterte der Kurs an diesem Widerstandsbereich. Bei Überwindung dieses Bereiches ist ein Anstieg bis auf 2100 denkbar.

Obwohl die Märkte für das FED-Meeting am 31. Juli zwei Zinsschritte zurück auf 175 bis 200 BP bereits zu 30% vorwegnehmen (ein Zinsschritt auf 200 bis 225 BP ist zu 70% eingepreist), ist das Rückschlags-Potential überschaubar. Daraus folgt die Unterstützung bei der Marke von 1913 US-Dollar, wo auch ein StopLoss angedacht ist.

Amazon (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2038 // 2100 US-Dollar Unterstützungen: 1930 // 1913 US-Dollar

Fazit

Amazon ist im Begriff ein neues all-time high zu erreichen, wenn der Widerstand bei 2038 US-Dollar durchbrochen wird.

Der Mini Future Long (WKN JP93P1) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 13 von einem steigenden Kurs der Amazon-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 48 US-Dollar (2,4 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 1916 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,79 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 2100 US-Dollar liegen (2,43 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP93P1

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,24- 1,27 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 1827,37 US-Dollar

Basiswert: Amazon KO-Schwelle: 1919 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1965 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,43 Euro Hebel: 11,50

Kurschance: + 95 Prozent Quelle: J.P. Morgan

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

