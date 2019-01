Amazon muss man haben

Ausverkauf an den US-Börsen Ende 2018. Einen Tag nach der FED erwischte es auch Amazon massiv. Wir wagten den Einstieg in eine erste Position bei Amazon, Nvidia und Netflix. Unsere Trades im Tradingdepot, welches Sie im Exklusivbereich immer zeitgleich genießen: Amazon Turbo Bull zu 4,81 Euro die WKN ST6WGA Stückzahl 600, Netflix Turbo Bull zu 7,69 Euro die WKN CY66HJ Stückzahl 350, Nvidia Turbo Bull zu 4,90 Euro WKN MF176M Stückzahl 500. Das Börsenjahr 2018 ist gelaufen, es war ein Desaster. 2019 preisen viele als übel ein für die Wirtschaft. Was passiert jetzt? Ganz einfach – der Blick schon Richtung 2020. Sehen wir ein übles Ende der Blase der letzten Jahre oder kriegen wir die Kurve. Wir glauben – Aktien muss man haben. Warum? Weil diese Krise so gelöst werden wird wie immer – mit frischem Geld. Je tiefer die Kurse gehen, desto früher frisches Geld.

