Amazon läuft und läuft und läuft

Die Aktie von Amazon zählt bei den wikifolio-Tradern schon lange zu den Top-Favoriten. Aktuell ist sie in über 4.000 wikifolios und damit jedem sechsten Musterdepot vertreten.

Häufig ist die Amazon -Aktie in den wikifolios auch relativ hoch gewichtet. Was nicht zuletzt an den immensen Kursgewinnen liegt, die viele Akteure mit dem Tech-Giganten bereits verzeichnet haben. Gerade gestern ist das Papier intraday auf ein neues Allzeithoch bei 3.380 US-Dollar geklettert. Das Ende der Fahnenstange muss damit aber längst noch nicht erreicht sein. Die US-Investmentbank Goldman Sachs zum Beispiel hat ihr Kursziel nach Veröffentlichung der Zahlen des zweiten Quartals Ende Juli auf 4.200 Dollar angehoben. Auch die Trader blicken optimistisch in die Zukunft. Bei einer der jüngsten Voting-Fragen war fast die Hälfte der wikifolio.com-Community der Meinung, dass an der Nasdaq gelistete Tech-Aktien wie Amazon - und nicht die vorrangig im Dow Jones notierten Zykliker – auch weiterhin „the place to be“ sind.

Vom Buchhändler zum Alleskönner

In dem insgesamt recht breit diversifizierten wikifolio time is on my side von Jan Auhagen ( RobbyCash ) ist der Online-Händler und Cloud-Spezialist mit einem Depotanteil von gut sechs Prozent der größte Depotwert. Der Trader hat die Aktie vor fast genau einem Jahr zum Start seines wikifolios erworben und seitdem durchgehend gehalten. Belohnt wurde diese Treue bislang mit Kursgewinnen von 74 Prozent. In Dollar gerechnet ist der Titel sogar um fast 90 Prozent gestiegen, durch die jüngste Aufwertung des Euro ist aber etwas an Performance verloren gegangen. In einem aktuellen Kommentar verweist Auhagen auf einen Artikel bei CB Insights, in dem beschrieben wird, wie Amazon Finanzdienstleistungen aus jedem Blickwinkel angreift, ohne sich als konventionelle Bank zu bewerben: „Es gibt in Jeff Bezos' Konzern sicherlich noch einiges zu verbessern, wenn es zum Beispiel um Arbeitnehmerrechte geht. Aber unternehmerisch ist es einfach unglaublich, was diese Firma leistet. Welcher Markt ist noch sicher vor diesem Disruptor? Auch Banken, Finanzdienstleister und Versicherer sollten sich Sorgen machen. Nicht ohne Grund ist Amazon die größte Position in diesem wikifolio.“ Mit Blick auf sein wikifolio zeigt sich der Vollzeit-Börsianer zufrieden. Immerhin gelang ihm in einem Jahr trotz Corona-Abverkauf ein Plus von 31 Prozent.

Viele Möglichkeiten weiter zu wachsen

Seit Mitte 2016 und damit ebenfalls von Anfang an hat Alexander Bamberg ( Yoda12 ) die Amazon-Aktie in seinem wikifolio Daten - das Öl des 21. Jhd . Trotz kleinerer Gewinnmitnahmen ist der Titel auch hier mit sogar über 12 Prozent Gewichtung der Top-Wert. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker, der seit ca. 20 Jahren mit Aktien oder Fonds handelt, liegt bei Amazon im Schnitt mit fast 330 Prozent im Plus und blickt bei dem Depot insgesamt auf ein Plus von 130 Prozent oder 22 Prozent p.a. zurück. Für das Unternehmen sieht er in Zukunft noch etliche Wachstumsmöglichkeiten und verweist dabei auf das geographische Wachstum, das Wachstum aufgrund der Demographie, den steigerungsfähigen Marktanteil des Onlinehandels, die Ausweitung der Modellpalette und die normalen Wachstumstreiber wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Margenwachstum oder bessere Skalierbarkeit. Das klingt alles nicht danach, als würde sich der Trader zeitnah von der Aktie trennen wollen.

#

Name

ISIN

Handelsvolumen (in Euro)

Alle Trades

Käufe

1

CureVac

NL0015436031

519.994,34

894

67%

2

Global Fashion

LU2010095458

2.172.719,97

648

56%

3

Wirecard

DE0007472060

82.610,68

613

42%

4

Apple

US0378331005

844.684,40

545

54%

5

Amazon

US0231351067

2.892.120,73

479

55%

6

Tesla

US88160R1014

285.128,74

462

57%

7

BioNTech

US09075V1026

391.262,04

461

56%

8

Plug Power

US72919P2020

679.217,52

440

56%

9

HelloFresh

DE000A161408

2.256.374,32

415

56%

10

Nvidia

US67066G1040

1.077.545,39

384

58%



Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage