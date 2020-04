Amazon: Der große Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nicht wenige Branchen sehen sich aufgrund der Corona Krise in einer existenzbedrohenden Situation. Nicht so das größte Online-Kaufhaus der Welt: Amazon! Der Warenversender rutschte ganz zu Beginn der Krise auch erstmal nach unten bis auf 1626 US Dollar ab, kann diesen Einbruch jedoch schnell wieder wett machen und klettert dabei sogar in den letzten beiden Handelstagen mit zwei weissen langen Kerzen (siehe Chart unten) auf ein neues Allzeithoch bei 2292 USD. Wir sehen hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und rechnen mit weiteren Hochs in den nächsten Tagen und Wochen.

Amazon Tageschart

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.