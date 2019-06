Amazon.com: Zerschlagung?

Technologiekonzerne wie Amazon.com und Facebook sind in den Fokus der US-Behörden geraten und haben in den letzten Tagen merklich an Börsenwert verloren. Der US-Kongress hat eine Untersuchung zum Wettbewerb in den digitalen Märkten angekündigt, das drückt merklich auf die Stimmung der Anleger.

Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google, Facebook und Co. durch US-Aufseher haben am Montag merklich die Kurse und damit die gesamte Technologiebranche Nasdaq belastet. In den Medien geistern schon Schlagworte wie Zerschlagung und Regulierung wegen der marktbeherrschenden Stellung der Großkonzerne. Explizite Namen von Unternehmen wurden dabei aber nicht genannt, der Schock sitzt bei Investoren aber tief.

Das kurzfristige Chartbild bei Amazon.com präsentiert sich entsprechend schwach, seit dem Erholungshoch bei 1.964 US-Dollar aus Anfang Mai hat die Aktie gut 15 Prozent an Wert verloren und zu Beginn dieser Woche eine wichtige Unterstützung bei 1.784 US-Dollar unterschritten. Eine Fortsetzung der laufenden Korrektur ist daher stark anzunehmen und kann durchaus für ein kurzzeitiges Short-Investment herhalten.

Zu mächtig?

Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 1.672 US-Dollar dürften sich daher weitere Abgaben im Wertpapier US-Online-Händlers Amazon.com in den Bereich der Unterstützungszone aus Anfang dieses Jahres bei 1.586 US-Dollar anschließen. Gelingt es an der erstgenannten Kursmarke keine Stabilisierung herbeizuführen, könnte sogar die runde Marke von 1.500 US-Dollar ins Fadenkreuz der Bären geraten. Hierfür können Investoren beispielsweise auf das Faktor-Zertifikat Short auf Amazon.com (WKN VF52J6) zurückgreifen und mit einem konstanten Hebel von 6 an einem weiteren, aber nur kurzzeitigen Kursrückgang partizipieren.

Die Handelsspanne aus den ersten drei Monaten dieses Jahres könnte auf der anderen Seite für zwischengeschaltete Erholungsansätze sorgen. Kurzzeitige Kursgewinne bis 1.710 US-Dollar sollten nicht ausgeschlossen werden. Spätestens am Horizontalwiderstand von 1.784 US-Dollar wird jedoch mit dem Ende eines Pullbacks gerechnet, sodass sich Verkäufer wieder austoben können und die Aktie in die favorisierte Zielzone abwärts schicken.

Amazon.com (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Short auf Amazon.com Strategie für fallende Kurse WKN: VF52J6

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,76 - 3,78 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 2,68592 Euro

Basiswert: Amazon.com Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 1.692,69 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,98 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 32 Prozent Vontobel Zertifikate

