Amazon.com: Pullback könnte jetzt enden

Der US-Onlinehändler Amazon.com hat vom boomenden Weihnachtsgeschäft 2019 so stark profitiert, wie noch nie zuvor. Eigenen Angaben zufolge wurden alle Rekorde gebrochen, Aktionäre honorierten das im Dezember einem satten Kursaufschlag. Die letzten Tage aber verlor die Aktie wieder an Schwung, nichtsdestotrotz ist die übergeordnete Ausgangslage weiter bullisch zu bewerten.

Die letzten Rekordstände markierte das Wertpapier vom Amazon.com schon eine Weile her, zuletzt war dies im September 2018 bei 2.050,50 US-Dollar der Fall. Seither schwankt der Wert grob seitwärts, zuletzt zwischen den Kursmarken von rund 1.700 und 2.035 US-Dollar. Der äußerst markante Impuls im Dezember über die Hürde von 1.845 US-Dollar hat Amazon.com aber einen kurzfristigen Vorteil verschafft, hierdurch wurde nämlich ein regelrechtes Kaufsignal mit Zielen an den Höchstständen ausgelöst. Der aktuell noch laufende Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau von 1.845 US-Dollar wird bislang als gewöhnlicher Pullback nach einem derartigen Ausbruch gewertet und bietet sich sehr gut für einen Einstieg auf einem niedrigeren Kursniveau an.

Hohe Vola zu erwarten

Gelingt es Marktteilnehmern das Wertpapier von Amazon.com im Bereich der markanten Unterstützung von 1.845 US-Dollar nachhaltig zu stabilisieren und hierdurch wieder für merkliche Kapitalzuflüsse zu sorgen, könnte dies der Startschuss für eine Rallye zurück an die Jahreshochs zunächst aus 2019 bei 2.035 US-Dollar werden, darüber würden die Rekordstände aus 2018 bei 2.050 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Solange das Momentum also hoch bleibt, stehen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung und damit mögliches Long-Investment über einen Schein mit einem konstanten Hebel vergleichsweise gut. Da kommt das Faktor Zertifikat Long auf Amazon.com WKN VF1HGU wie gerufen. Um erfolgreich an dieser Handelsidee zu partizipieren, sollte Amazon.com aber nicht mehr unter das Niveau von 1.800 US-Dollar zurückfallen, dies käme nämlich einem Fehlsignal gleich und könnte erneute Abgaben auf rund 1.700 US-Dollar hervorrufen. Sollte diese Marke als Unterstützung nicht ausreichend sein, müssten noch einmal Abgaben in den Unterstützungsbereich aus Anfang letzten Jahres bei 1.586 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Amazon.com (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Amazon.com Strategie für steigende Kurse WKN: VF1HGU

Typ: Faktor akt. Kurs: 6,45 - 6,50 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 9,87 Euro

Basiswert: Amazon.com Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 1.864,72 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 11,37 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 75 Prozent Vontobel Zertifikate

