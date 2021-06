Amazon.com - Käufer greifen wieder zu

In dieser Woche präsentiert sich das Wertpapier des US-Online-Händlers Amazon äußerst stark und tendiert zu seinen Rekordständen aufwärts. Ein Ausbruch darüber könnte nach Beendigung der laufenden Konsolidierung demnach ein Folgekaufsignal aufstellen.

Im abgelaufenen Jahr legte die Amazon-Aktie eine äußerst steile Rallye ab und konnte von 1.586 auf einen Wert von 3.552 US-Dollar zulegen. Seit September allerdings hat sich das Wertpapier in einer Spanne von 2.905 bis 3.552 US-Dollar in einer Seitwärtsphase festgefahren. Nun allerdings scheint sich durch die höheren Tiefs der letzten Monate und ein potenzieller Gipfelsturm ein zeitnahes Ende der Konsolidierung einzustellen und birgt bei erfolgreicher Auflösung der aktuellen Handelsspanne ein Folgekaufsignal auf Sicht der nächsten Monate.

Kaufsignal abwarten

Der aktuelle Handelsbereich zwischen 2.905 und 3.552 US-Dollar ist als neutral zu bewerten, erst ein Ausbruch über die obere Hürde dürfte ein entsprechendes Kaufsignal zunächst in den Bereich von 3.746 US-Dollar bereithalten, die nächste Zielmarke läge bei 3.958 US-Dollar. Mittelfristig könnte sogar der Bereich um das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 4.288 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten. Bei Rückschlägen findet das Papier von Amazon dagegen um 3.305 und darunter um 3.160 US-Dollar entsprechende Unterstützungen vor. Erst darunter wird ein Rücklauf zurück an die untere Ebene der laufenden Handelsspanne um 2.905 US-Dollar wahrscheinlich.

Widerstände: 3.497; 3.552; 3.653; 3.746; 3.818; 3.890 US-Dollar

Unterstützungen: 3.435; 3.351; 3.312; 3.270; 3.163; 3.115 US-Dollar

US0231351067 Amazon

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HR64UK

4,91

2912,87

5,98

Open End

Amazon

HR7YED

2,67

3182,84

11,08

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Hebel

Letzter Bewertungstag

Amazon

HR7ASQ

4,85

4058,02

6,01

Open End

Amazon

HR7ASD

2,57

3784,17

11,34

Open End



