Amazon.com – Holpriges Quartal!

Der US-Onlinehändler Amazon.com kann insgesamt mit seinen Zahlen aus dem abgelaufenen Quartal überzeugen. Nachbörslich legte das Papier um mehr als 15 Prozent zu. Damit wurden kurzzeitig sämtliche Zweifel einer Korrekturfortsetzung zerstreut, allerdings bleibt das Marktumfeld im Kerngeschäft weiterhin als schwierig zu beurteilen. Im Cloud-Geschäft kann Amazon dagegen weiterhin von einer robusten Nachfrage profitieren.

Die Umsatzprognosen wurden zwar verfehlt, allerdings fällt der Fehlbetrag mit lediglich 200 Millionen Dollar nicht gerade groß aus. Der Umsatz erhöht er sich gegenüber dem Vorjahresquartal um satte neun Prozent auf 137,4 Mrd. Dollar, der operativer Gewinn sank dagegen von 6,9 Mrd. auf 3,5 Mrd. Dollar. Unter dem Strich blieb beim Onlinehändler ein Nettogewinn von 14,3 Mrd. Dollar hängen, das entspricht einem Gewinn je Anteilsschein von 27,75 Dollar, was deutlich über den Erwartungen der Marktanalysten liegt. Insbesondere das Cloud-Geschäft trug wieder einen großen Anteil zum Gewinn des Konzerns bei, auch plant Amazon die Preise für die Prime-Mitgliedschaft in den USA von 119 auf 139 Dollar anzuheben. Möglicherweise wird im Rest der Welt alsbald nachgezogen.

Nachbörslich hochgesprungen

Im regulären Handel drohte die Amazon-Aktie ihre aktuellen Jahrestiefs noch einem ausgiebigen Test zu unterziehen und womöglich darunter abzurutschen. Dies verhinderte in letzter Sekunde der nachbörsliche Kurssprung von satten 15 Prozent direkt an den 50-Tage-Durchschnitt um 3.210 Dollar. Zwar gelang es hierdurch noch nicht den laufenden Abwärtstrend zu überwinden, allerdings könnte dieser Kurssprung Signalwirkung entfalten und weitere Gewinne nach sich ziehen. Denkbar wäre ein Anstieg zunächst in den Bereich von 3.400 Dollar, darüber an glatt 3.600 Dollar. Ein eindeutig bärisches Szenario würde sich für die Aktie dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 2.707 US-Dollar einstellen, in diesem Szenario müssten sich Anleger auf weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 2.630 und darunter 2.326 US-Dollar einstellen. Ein brachialer Ausverkauf wie beispielshalber bei Facebook in dieser Woche dürfte allerdings ausbleiben.

