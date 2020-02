Amazon begeistert!!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Von wegen höhere Kosten durch Investitionen in die Logistik – Amazons Bemühungen um schnellere Warenlieferungen zahlen sich aus. Das „Prime“-Angebot für besonders schnelle Zustellungen lockt immer mehr Kunden an, gegenüber 2018 konnte Amazon einen Prime-Kundenzuwachs von 50 Prozent verbuchen. Insgesamt steigerte Amazon seinen Umsatz im letzten Quartal um 21 Prozent auf mehr als 87 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse stiegen auf rund 3,3 Milliarden Dollar – damit überraschte Amazon Analysten und Anleger gleichermaßen. Am Freitag kletterte die Amazon-Aktie um 9,8 Prozent auf 1.862 Euro. EUWAX

