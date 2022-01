Amazon: Zeichen von Schwäche

In der abgelaufenen Handelswoche hat die Amazon-Aktie eine äußerst wichtige Unterstützung der letzten Jahre verlassen und einen Wochenschlusskurs darunter etabliert. Dies könnte mittelfristig negative Auswirkungen auf den Kursverlauf des Wertpapiers des größten Online-Händlers nehmen, allerdings ist die aktuelle Signallage noch mit Vorsicht zu genießen.

Amazon zählt ganz klar zu den Profiteuren der Corona-Pandemie, aber auch bereits zuvor verbuchte der US-Konzern stetige Gewinnzuwächse, das schlug sich entsprechend positiv in dem Kursverlauf der Aktie nieder. In der Spitze erreichte das Papier Mitte letzten Jahres einen Wert von 3.773 US-Dollar, eine volatile und grobe Seitwärtsbewegung wurde bereits ein Jahr zuvor etabliert. Innerhalb dieser Spanne hält sich die Aktie noch immer auf, bislang konnte der EMA 50 auf Wochenbasis jedoch immer wieder als zuverlässiger Support in Erscheinung treten. Diesmal allerdings nicht, in der abgelaufenen Handelswoche kam es zu einem Bruch dieser markanten Unterstützung.

Neutraler Handelsbereich

Solange sich die Amazon-Aktie unterhalb des EMA 50 bei aktuell 3.308 US-Dollar bewegt, sind Rückfallrisiken in den Bereich des Supports um 2.900 US-Dollar allgegenwärtig. Aber erst eine Auflösung der laufenden Handelsspanne dürfte größere Impulse auf der Unterseite aktivieren, in diesem Zusammenhang wären anschließende Abschläge zurück auf den EMA 200 tendierend zu 2.600 US-Dollar stark anzunehmen und würden sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Um hiervon bestmöglich und ohne Abschläge beim Hebel zu profitieren, könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Short auf Amazon WKN MA4V86 zum Einsatz kommen. Eine rasche Rückkehr mindestens über ein Kursniveau von 3.350 US-Dollar könnte den drohenden Abverkauf verhindern und für Zugewinne an 3.483 Punkte sorgen. Darüber wäre ein Test der Rekordstände aus dem abgelaufenen Jahr um 3.773 US-Dollar vorstellbar.

Amazon.com Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Short auf Amazon Inc. Strategie für fallende Kurse WKN: MA4V86

Typ: Faktor akt. Kurs: 4,03 - 4,05 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,85 Euro

Basiswert: Amazon.com Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 3.229,72 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 9,15 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 125 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

