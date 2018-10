Amazon: Die Zeichen stehen auf Korrektur!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) konnte auch in 2018 eine stattliche Kursrallye vorweisen und dabei in der Spitze bis auf 2050,50 US Dollar zulegen. Nun scheint sich aber zumindest eine größere Korrektur abzuzeichnen. Nach einem ersten Rücksetzer Anfang / Mitte September bis auf 1865 USD konnte die Notierung im Anschluß wieder bis auf 2033 USD zulegen, damit aber das alte Hoch (2050,50) nicht mehr erreichen. Heute nun rutschte der Kurs im Tagestief bis auf 1862,83 USD ab und damit unter das letzte Tief vom 24.09. bei 1865! Damit haben wir sowohl ein niedrigeres Hoch als auch ein niedrigeres Tief ausgebildet - im Sinne der Markttechnik somit den Beginn einer abwärtsgerichteten Bewegung!