Amazon: Weihnachtsrallye geht in die nächste Runde!

Der Onlinehandelsriese (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bereitet seinen Aktionären weiter viel Freude und füllt deren Taschen. Nach dem kräftigen Kurssprung Ende Oktober mit anschließend weiter steigenden Notierungen, setzte am 07.11.17 eine Verschnaufpause innerhalb einer Tradingrange zwischen 1116 und 1140 US Dollar ein. Diese wurde am gestrigen Handelstag beendet und trendkonform nach oben aufgelöst (siehe Chart). So schloß die Aktie (in Black Friday Vorfreude) bei 1156 US Dollar und könnte diesen Höhenflug auch in den nächsten Börsensitzungen fortsetzen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.