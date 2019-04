Amazon: Volltreffer und jetzt kommen die Zahlen!

Am 13. Februar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service unter der Überschrift „Amazon: Alle Indikatoren sprechen für Kursgewinne – 21 x kaufen in Folge!“ eine Trading-Idee geliefert. Das war der Text: „Genau jetzt könnte der passende Moment sein, um bei Amazon einzusteigen. Die Aktie hat seit September 2018 nur Kaufempfehlungen bekommen und die letzten Kursziele reichen bis 2.300 USD. Amazon hatte an den 31. Januar gute Zahlen gemeldet. Dank eines guten Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Service wurden die Erlöse um 20 Prozent gesteigert. Das 12-Monats-Hoch, das gleichzeitig das Allzeithoch war, konnte im September mit einem Kurs von etwa 2.050,00 USD notiert werden und danach ging es hoch volatil nach unten.

Nach dem Tief am 24. Dezember bei 1.307,00 USD begann eine Aufwärtsbewegung, der bei Kursen von mehr als 1.777,00 USD die Kraft ausging. Der Kurs wurde aber schon bei 1.567 USD wieder aufgefangen und es zeigt sich eine erneute kleine Aufwärtsbewegung, die bei einer Fortsetzung des Trends einen neuen Angriff auf das Allzeithoch bedeuten könnte. Die 100- und 200-Tage-Linie sind in Schlagdistanz, das Momentum zeigt nach oben, die relative Stärke spricht für Kursgewinne, wie auch die Umsätze, die auf das Interesse von Großinvestoren schließen lassen.“

Wie Sie am Kursverlauf sehen, konnten wir mit dem Aufstieg bis knapp 1.930,00 USD einen absoluten Volltreffer mit einem Aktiengewinn von über 15% landen. Wir hatten gleichzeitig ein Knockout-Hebel-Zertifikat auf Amazon vorgeschlagen und das von uns vorgeschlagene Hebel-Produkt hat im gleichen Zeitraum einen Gewinn von mehr als 125% hingelegt.

Da es aus einem für uns unverständlichen Grund noch immer Leser gibt, die nicht zu den Abonnenten des Express-Service gehören, wollen wir wieder einmal mit offenen Karten spielen und unsere Trading-Tipps aus dem RuMaS Express-Service nachfolgend veröffentlichen. Alle Abonnenten können den Wahrheitsgehalt dieser Originaltexte überprüfen.

13. Februar Meinung der RuMaS Redaktion: Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Amazon (WKN 906866) auf dem Weg zum Allzeithoch ist. Fundamental spricht viel dafür das dies gelingen könnte. Wir schlagen den Einstieg ab 1.655,00 USD vor und sehen die Absicherung bei 1.540,00 USD. Wer den Nervenkitzel liebt und gerne mehr kassieren möchte, setzt beispielsweise auf das Knockout-Hebel-Zertifikat von BNP Paribas (WKN PZ5GUH) mit einem Hebel von 8,36 und einem Knockout bei 1.456,9597 USD. Der Spread liegt bei 0,56%.

18. März Meinung der RuMaS Redaktion: Der Aufwärtstrend ist seit dem 08. März intakt und wenn es einen Schlusskurs über der 200-Tage-Linie gibt könnte das der Befreiungsschlag sein. Auf dem Weg zum Allzeithoch liegt der Widerstand bei 1.780,00 USD und die nächste Hürde wartet bei 1.850,00 USD. Nachzügler können sich den Einstieg bei einem Schlusskurs oberhalb von 1.743,00 USD noch überlegen. Der Stopp wird angepasst.

08. April Es scheint so, als ob wir mit unserer Einschätzung mal wieder richtig gelegen haben. Wenn jetzt auch noch die 1.850-Dollar-Marke überschritten werden kann, ist das aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Kaufsignal. Auf dem Weg zur 2.000-Dollar-Marke wartet der nächste Widerstand bei 1.900 USD und darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht bis zum Kursziel frei. Den Stoppkurs legen wir auf 1.730 USD.

Die Zahlen für das erste Quartal sollen am 25. April vorgelegt werden. Falls die Zahlen die Analysten positiv stimmen, könnte die 2.000-USD-Marke bald Schnee von gestern sein.

