Amazon – Volltreffer!

Ostermontag wurde hierzulande nicht gehandelt, dafür in den USA – und wie. Die großen Indizes endeten alle deutlich im Minus, auch wenn sie sich zu Handelsschluss wieder erholt haben. Besonders stark hat es den Nasdaq erwischt, der knapp drei Prozent verlor und nun wie der S&P 500 (schloss zum ersten mal seit Juni 2016 wieder unter der 200-Tage-Linie) und der Dow Jones (alle 30 Werte sind unter ihre 50-Tage-Linie gefallen) für 2018 leicht ins Minus gerutscht sind. Besonders stark hat es einige Nasdaq-Schwergewichte erwischt, etwa Amazon und Tesla. Amazon kam nach erneuten Attacken von US-Präsident Trump erneut unter Druck. Die Aktie …

… verlor am Montag rund fünf Prozent und seit einem Monat fast acht Prozent. Oder anders gesagt: seit dem 20. März gab Amazon um mehr als 200 USD nach und notiert nun bei knapp 1.400 USD. Donald Trump hat sich noch einmal darüber beklagt, dass die US-Post jedes Mal Geld verliert, nämlich 1,50 USD pro Pakte, wenn sie diese von Amazon ausliefert. Ob diese Aussage nun stimmt oder als Fake-News taugt, in jedem Fall ist Amazon ausreichend bewertet und die Geschäfte laufen in einer boomenden US-Wirtschaft prächtig. Viel besser geht es kaum, was uns bereits am 22. März dazu veranlasst hat, einen Amazon-Put ins Favoritendepot aufzunehmen. Vom Timing ging es dann nicht viel besser, der Put mit der WKN SC86GE liegt rund 40 Prozent vorne und ist weiter haltenswert.