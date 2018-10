Amazon mit Umsatz-Verdoppelung?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leserinnen und Leser,



Mit der Aktie von Amazon hätte man in den vergangenen Jahren sehr viel Geld verdienen können. Voraussetzung wäre natürlich gewesen, dass man die Aktie gekauft und liegen gelassen hätte. Die Amazon-Aktie ist allerdings kein Wertpapier, das uneingeschränkt von den Analysten empfohlen wird, weil die Unternehmensgewinne noch nie besonders hoch waren.

Weihnachten steht vor der Tür

Für Trader rückt bald die Amazon-Aktie in den Fokus. Die beste Zeit für den Einzelhandel ist natürlich die Weihnachtszeit. Dem entsprechend werden sich jetzt kurz- bis mittelfristige Trader mit der Amazon Aktie beschäftigen. Nach den jüngsten Kursverlusten wird die Aktie attraktiv für einen Neueinstieg.

Umsatz über alles

Kaum ein anderes Unternehmen kann derart große Umsatzsteigerungen pro Jahr vorweisen. Im Durchschnitt erzielt Amazon ein Wachstum von über 30 % pro Jahr. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wieder, denn Amazon besitzt einen Börsenwert von knapp 1 Billiarde US-Dollar.

In dieser Hinsicht kann man leicht auf den Gedanken kommen, das Amazon überbewertet wäre. Für die Aktie spricht das gute Kurs Umsatz-Verhältnis. Demgegenüber steht eine geringe Gewinnmarge von ca. 4,3 %.

Amazon Go wird der nächste Volltreffer

Amazon ist im Bereich des Online-Einzelhandels weltweit das führende Unternehmen. Es gibt keine Konkurrenz mit einer ähnlichen Marktmacht. Bewundern muss man Unternehmenschef Jeff Bezos für seine unendlichen Geschäftsideen. Das neueste „Ding“ nennt sich Amazon Go. Geplant sind 3000 kassenlose Supermärkte. Gleichzeitig werden dort Kundendaten gesammelt, die später mit Alexa verknüpft werden. So sind personalisierte Kaufanreize möglich.

Bei Amazon Go werden zurzeit Speisen, limitierte Lebensmittel und Alkohol angeboten. Wer in den Läden einkaufen will, muss sich bei Amazon registriert haben und eine App auf dem Handy installieren. In der Praxis muss dann der Kunde am Eingang einen Code in sein Smartphone eingeben. Danach werden die Käufe automatisch erfasst, und über das Amazon Account abgerechnet.

Die Wachstumschancen sind ungebrochen gut. Deshalb müssen wir uns die Aktie im Detail ansehen, und überlegen, wo ein guter Einstiegspunkt sein könnte.





https://www.youtube.com/watch?v=H4GvkD5vMzI





Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas

www.Trading-Ideen.de