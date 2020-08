Amazon: Topbildung möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Online Handelsriese (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) aus den USA konnte seit Mitte März deutlich zulegen und im Hoch bis auf 3344 US Dollar klettern. Wir haben an dieser Bewegung kräftig partizipiert, indem wir unsere aufgelaufenen Gewinne step by step mit einem nachgezogenen StopLoss (grüne Linien) abgesichert hatten.



Am 24.07. wurde unser Trade dann bei 2917 USD ausgestoppt, da der Kurs unter unsere nachgezogene Marke rutschte, es verblieb ein schöner Tradinggewinn auf unserem Konto. Seither konnte Amazon zwar wieder zulegen, nicht jedoch die alten Hochs überschreiten. Wir rechnen deshalb hier in den kommenden Wochen eher mit einer Seitwärtsbewegung, ggf. sogar mit einer Topbildung der Aktie.

Amazon Tageschart

