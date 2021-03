Amazon: Talfahrt setzt sich fort! UPDATE

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler aus den USA befindet sich seit dem Hoch vom 03.02.21 bei 3434 USD weiter auf dem absteigenden Ast!



Nachdem der Kurs am Montag an der 200-Tage Linie ein Umkehrsignal generierte (blauer Kreis), hatten wir eine spekulative Longpostion eröffnet. Diese konnte sich nicht bestätigen, die Aktie verliert auch in den vergangenen Tagen und rutschte dabei unter unsere StopMarke bei 3035 USD. Der Trade wurde somit glattgestellt. Wir belassen Amazon jedoch weiter auf unserer Beobachtungsliste, warten hier aber neue Signale ab, da die Tendenz eindeutig nach unten zeigt!





Amazon Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.