Amazon: Tag der Entscheidung!

Jetzt wird es richtig kritisch beim Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN)! Die Aktie hatte am gestrigen Handelstag einen dunkelroten Tag! Nach einer behaupteten Eröffnung bei 1773,70 USD ging es in der gesamten Börsensitzung bergab, sodaß zur Schlussglocke nur noch 1664,20 USD auf dem Kurszettel standen. Damit setzt die Notierung exakt auf der 200-Tage Linie (blau im Chart) auf, welche über den künftigen mittelfristigen Kursverlauf entscheiden wird. Sollte diese Unterstützung jetzt fallen oder gelingt den Bullen nochmal eine Wende nach oben?Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.