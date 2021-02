Amazon: Tag der Entscheidung

Sehr bullische Kursmuster

von Maciej Gaj - 02.02.2021, 10:22 Uhr

Seit September letzten Jahres konsolidiert die Amazon-Aktie nach einer vorausgegangenen und überaus steilen Rallye grob seitwärts. Aber schon seit November zeichnet sich eine klare Aufwärtstendenz ab, die das Papier zu Beginn dieser Handelswoche an die obere Trendbegrenzung aufwärts gedrückt hatte. Ein Ausbruch darüber scheint nur eine Frage der Zeit zu werden.

Insbesondere die Corona-Pandemie hat Amazon ein wahres Kursfeuerwerk im abgelaufenen Jahr beschert, allein in 2020 legte der Wert in der Spitze um 87 Prozent zu. Bei 3.552 US-Dollar war allerdings Schluss, seit September steckt die Aktie in einer großen Konsolidierung mit Verlaufstiefs um 2.870 Punkten fest. Doch ausgerechnet dieser kurze Zwischenstopp präsentiert sich zunehmend als symmetrisches Dreieck und verspricht bei regelkonformer Auflösung weitere Kurszuwächse. Wie es scheint, könnte dies sogar in dieser Woche so weite sein, wenn jetzt auch noch die Quartalszahlen Anleger beflügeln sollten. Eine rechtzeitige Positionierung auf der Oberseite wäre jetzt durchaus sinnvoll.

Fallbeispiel Microsoft

Amazon bereitet sich offenbar ähnlich wie die Microsoft-Aktie zuvor auf einen regelkonformen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck vor. Dieses Szenario tritt bei einem Kursstand von mindestens 3.380 Punkten ein und könnte sofortiges Kurspotenzial zurück an die Oktoberhochs bei 3.496 Punkten freisetzen. Darüber sind weitere Gewinne an die Rekordstände von 3.552 Punkten stark anzunehmen, übergeordnet und auf mittelfristiger Basis könnte Amazon sogar in den Bereich von 3.866 Punkten vordringen. Das würde ein Long-Investment äußerst attraktiv machen, als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Amazon WKN VP5SM1 zum Einsatz kommen. Innerhalb des symmetrischen Dreiecks oder des Abwärtstrendkanals bleibt Amazon neutral zu bewerten. Größere Verkaufssignale ergeben sich erst bei einem Rückfall von Amazon unter 2.880 Punkte.

Faktor Zertifikat Long auf Amazon.com Strategie für steigende Kurse WKN: VP5SM1

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,05 - 2,11 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 2,490 Euro

Basiswert: Amazon.com Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 3.342,88 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,01 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 90 Prozent Vontobel Zertifikate

