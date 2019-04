Amazon: Steigende Margen, große Pläne

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mit einiger Spannung wurden die Quartalszahlen des weltgrößtenOnline-Händlers Amazon erwartet. Denn er gehört bekanntlich zu dersogenannten Gruppe der FAANG-Werte (Facebook, Apple, Amazon, Netflix undGoogle), die den Kern der amerikanischen Technologiewirtschaft bildenund als Seismograph für den Erfolg der weiteren Digitalisierung gelten.Nachdem schon Netflix recht ansprechende Ergebnisse vorgelegt hatte,konnte nun auch Amazon mit seinen Zahlen weitestgehend überzeugen. Zwarblieb das Unternehmen im Auftaktquartal mit einem Umsatzplus voninsgesamt 17% gegenüber dem Vorjahr auf 59,7 Milliarden Dollar nur imRahmen der Erwartungen des Marktes. Doch dafür kletterte der Gewinndeutlich stärker als prognostiziert.Unter dem Strich verdiente der E-Commerce-Gigant auf operativer Ebene4,4 Milliarden Dollar. Die Markterwartungen hatten zuvor bei geradeeinmal 3,12 Milliarden Dollar gelegen. Bezogen auf den Gewinn je Aktietoppte Amazon mit einer mehr als Verdoppelung auf 7,09 Dollar dieErwartungen um mehr als 2 Dollar je Aktie. Erfreulich dabei: DasWachstum erfasste alle Bereiche des Unternehmens.So konnte der operative Gewinn in der Nord-Amerika-Sektion auf 2,29Milliarden Dollar fast verdoppelt werden. In der internationalen Sparte,die im vergangenen Jahr aufgrund größerer Investments, insbesondere inIndien, deutlicher in die Verlustzone gerutscht war, konnte das Minusaus dem Vorjahr von 622 Millionen Dollar auf nur noch 90 Million Dollareingeengt werden. Und in der Sparte Amazon Web Services (AWS) ergab sicheine Steigerung beim operativen Gewinn um 49% auf 2,22 MilliardenDollar. Natürlich war der Markt insbesondere auch gespannt auf denAusblick. Und auch da konnte Amazon überzeugen. So stellt man für daszweite Quartal einen Umsatz zwischen 59,5 und 63,5 Milliarden Dollar inAussicht.Dies entspräche einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 13 bis 20%.Beim operativen Gewinn peilt man 2,6 bis 3,6 Milliarden Dollar an. Dasist zwar deutlich unter den bisherigen Analystenerwartungen, derenKonsens zuvor bei 4,19 Milliarden Dollar gelegen hatte. Doch Amazon hateine gute Begründung. Denn man will im laufenden Quartal wieder deutlichmehr investieren. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Lieferzeitendes Prime-Lieferservice. Hier will Amazon vom 2-Tage-Standard auf einen1-Tages-Standard kommen, sprich also mehrheitlich Lieferungen amgleichen Tag.Das erfordert natürlich einen deutlichen Ausbau der Logistikketten,sollte allerdings nach der Umsetzung für einen signifikanten Boost beientsprechenden Programm-Bestellungen sorgen. Und noch ein positiverAspekt. Die Cloud-Dienstleistungen, die unter der AWS-Sparte organisiertsind, zeigten mit einem Umsatzwachstum von 41% auf 7,7 Milliarden Dollarerneut ihre Wachstumsstärke. Das hilft auch bei den Margen desGesamtkonzerns. So erhöhte sich im Berichtszeitraum die Bruttomarge um3,4 Prozentpunkte auf 43,2%. Das ist deutlich besser als die Ausweitungum 1,8 Prozentpunkte, die man im vierten Quartal 2018 gesehen hatte.Auch wenn die direkte Reaktion der Börse auf die Zahlen noch etwasverhalten ausfiel, so dürfte davon ausgegangen werden, dass die positiveEntwicklung des Aktienkurses aus den vergangenen Monaten fortgeführtwerden kann. Damit bleibt als kurz- bis mittelfristiges Ziel dasbisherige Allzeithoch bei 2.039 Dollar bestehen. Wir raten dazu,investiert zu bleiben.