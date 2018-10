Amazon: Schnäppchenkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die vorgelegte Bilanz zum dritten Quartal hat beim E-Commerce-GigantenAmazon den aktuellen Korrekturkurs der Aktie nochmals verstärkt. Könntendas inzwischen wieder Kaufkurse sein? Was der Internet-HandelsrieseAmazon für das zurückliegende Quartal ausweisen konnte, passte zunächstins bisherige Bild. So konnte der Konzern seinen Umsatz um 29 % auf 56,6Milliarden Dollar steigern. Daraus ergab sich ein massiver Gewinnanstiegzum Vorjahr von zuvor 256 Millionen Dollar auf 2,9 Milliarden Dollar.Wie schon im Vorquartal ein neues Rekordergebnis.Doch Jubel, falls es überhaupt einen gegeben hat, währte nur kurz. Dennmit der gezeigten Umsatzsteigerung blieb Amazon hinter denAnalystenerwartungen zurück. Diese hatten sich seit geraumer Zeit darangewöhnt, dass Amazon Wachstumsraten von 30 % und mehr vorweisen kann.Doch diese Zeit scheint nun vorbei zu sein. Das zeigte sich dann auch imAusblick auf das vierte Quartal. Hier lag letztlich die besonders großeEnttäuschung. Denn obwohl das Weihnachtsgeschäft traditionell fürklingelnde Kassen bei Amazon sorgt, stellt das Unternehmen nur einenUmsatz zwischen 66,5 und 72,5 Milliarden Dollar in Aussicht.Damit verfehlt der Internethändler deutlich die bisherigenWall-Street-Erwartungen. Fragezeichen ergeben sich auch ausgerechnethinter der bisherigen Ertragsperle, dem Cloud-Service AWS. Hier konnteAmazon als Marktführer zwar den Umsatz um 46 % auf 6,7 Milliarden Dollarsteigern. Doch die Konkurrenz macht richtig Druck. So hatte Microsoftfür seine Konkurrenzplattform Azure im dritten Quartal einUmsatzwachstum von 76 % melden können. Die Luft wird für Amazon alsoauch in diesem Bereich dünner, zumal mit Google ein weitererschwergewichtiger Wettbewerber im Markt aktiv ist. Das alles spiegeltsich aktuell auch in der Aktie wider. Konnten wir bei unserer letztenBesprechung die Kursabschläge noch als kurzfristige Gewinnmitnahmenansehen, haben wir es mittlerweile mit einer veritablen Korrektur zutun. Das hat weniger etwas mit der nach wie vor hohen Gewinnbewertung zutun, sondern vielmehr mit der Enttäuschung hinsichtlich der weiterenWachstumsfantasie.Was im Übrigen den gesamten Tech-Sektor erfasst hat. Hier werden sichAnalysten und Investoren wohl erst noch daran gewöhnen müssen, dassAmazon bei seinen Wachstumsraten zukünftig etwas kleinere Brötchenbacken wird. Allerdings scheint die Enttäuschung auch die wichtigenpositiven Signale aus dem Konzern zu überlagern. Denn nach wie vor gilt,dass Amazon viele interessante Projekte in der Pipeline hat. Aktuellbemängelt wurde insbesondere, dass im letzten Quartal das inorganischeWachstum, also durch Akquisitionen, deutlich unter dem Durchschnitt derVorquartale lag. Das könnte sich allerdings spätestens im kommenden Jahrwieder deutlich ändern und damit auch in der Aktie neues Momentumentfachen. Insofern ist die aktuelle Korrektur sicherlichnachvollziehbar, dürfte aber die langfristige Charttechnik nicht soschnell in Bedrängnis bringen. Dabei sollten Anleger insbesondere aufden Bereich bei 1.400 Dollar achten, wo ein erster langfristigerAufwärtstrend verläuft. Allerdings sehen wir gute Chancen, dass dieAktie bereits im Bereich von 1.500 Dollar eine Bodenbildung schaffenkönnte. Das wäre aus unserer Sicht auch ein geeignetes Niveau, um wiederPositionen bei Amazon auf- oder auszubauen.