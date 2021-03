Amazon mit Rebound

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Long: 75 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 03.03.2021, 08:30 Uhr

Der Online-Riese hält das Innovationstempo hoch und schafft es dadurch, trotz der erreichten Größe enormes Wachstum zu generieren. Einiges an Wachstum ist bereits eingepreist, aber mittelfristig sollte das Papier zumindest die 13-Prozent entfernte, obere Begrenzung der Seitwärtsrange erreichen. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist vorteilhaft, nachdem ein starkes Supportlevel bei 2900 US-Dollar nur rund 7 Prozent entfernt ist.

Amazon veröffentlichte am 2. Februar die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2020, welches am 31.12. endet. Amazon hatte ein rekordverdächtiges Weihnachtsquartal und lieferte Kunden weltweit mehr als eine Milliarde Spielzeug-, Haushalts-, Mode-, Elektronik-, Schönheits- und Körperpflegeprodukte. AWS kündigte im Quartal eine bedeutende Kundendynamik mit neuen Verpflichtungen und Migrationen in wichtigen Branchen an. Der Bogen spannt sich von JPMorgan Chase über Metro-Goldwyn-Mayer bis zu BMW aus dem Automobilsektor. Im Jahresvergleich stieg der Nettoumsatz des Q4 dadurch um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte im selben Quartal auf 7,2 Milliarden US-Dollar zu, was 14,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie bedeutet. Im Vergleich zum Q4 2019 entspricht dies somit einer Steigerung von 118 Prozent. Die Marktteilnehmer würdigten die Zahlen mit einer kurzfristigen Outperformance.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Amazon wurde durch die Corona-Krise aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Nach dem Abverkauf Ende 2018 folgte eine 12 monatige Seitwärtsphase, die ab Mitte März 2020 in einen steilen Aufwärtstrend überging. Das Papier konnte ausgehend vom Tief Mitte März 2020 bis zum All Time High von 3552,25 US-Dollar am 2. September 2020 um knappe 120 Prozent zulegen. Im Zwölfmonats-Vergleich mit der Benchmark Nasdaq 100 gab es eine Outperformance bis zum 2. September in der Höhe von guten 20 Prozentpunkten, die aber aktuell auf null gefallen ist. Der Titel hat durch die Konsolidierung im Vergleich zu anderen Technologiepapieren wieder Potenzial aufgebaut. Das gewichtige Supportlevel bei 3066,62 US-Dollar hat das Abwärtsmomentum gebremst und eine Kursumkehr ausgelöst. .Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs innerhalb der Bandbreite zwischen 2900 US-Dollar und 3552 US-Dollar bleibt und so mittelfristig Aufwärtspotenzial bis zur Bandbreitenobergrenze hat.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3375,51 // 3552,25 US-Dollar Unterstützungen: 3066,62 // 2899,81 US-Dollar

Fazit

Der Online-Riese hält das Innovationstempo hoch und schafft es dadurch, trotz der erreichten Größe enormes Wachstum zu generieren. Einiges an Wachstum ist bereits eingepreist, aber mittelfristig sollte das Papier zumindest die obere Begrenzung der Seitwärtsrange erreichen, was ungehebelt einem Kurspotenzial von 13 Prozent entspricht. .Das Chance-Risiko-Verhältnis ist vorteilhaft, nachdem ein starkes Supportlevel bei 2900 US-Dollar nur rund 7 Prozent entfernt ist.

Mit einem Call Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Amazon-Aktie in den nächsten 3-6 Wochen erwarten, überproportional durch ein Omega von 5,26 profitieren. Das Ziel sollte bei 3552,25 US-Dollar anvisiert werden (3,46 Euro beim Call). Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 3552,25 US-Dollar bis zum 05.05.2021 ist eine Rendite von rund 75 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 2871,00 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,69 zu 1, wenn bei 2871,00 US-Dollar (1,09 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: UE11MB

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,99 - 2,00 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 3600 US-Dollar

Basiswert: Amazon.com



akt. Kurs Basiswert: 3100,10 US-Dollar Laufzeit: 18.03.2022

Kursziel: 3,46 Euro Omega: 5,26

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: UBS

