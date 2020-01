Amazon – Quartalsdaten könnten die Aktie aus der Range reißen!

Die Aktie von Amazon pendelt seit Jahresbeginn in einer engen Range zwischen 1.850 und 1.920 US-Dollar. Gelingt diese Woche der Ausbruch? Am Donnerstag wird der Onlinehändler Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten und dritten Quartal 2019 enttäuschte Amazon. Auch für beim Blick auf die Daten für Q4 richtet sich der Fokus der Anleger nicht nur auf die Umsätze im Onlinegeschäft.

Als Jeff Bezos 1995 das erste Buch über seine Internetplattform Amazon.com verkaufte, steckte das World Wide Web noch in den Kinderschuhen. 25 Jahre später ist das Unternehmen einer der größten Online-Händler der Welt. Ob Bücher, Elektronikgeräte, Autozubehör, Möbel oder Lebensmittel – es gibt kaum ein Produkt, das sich nicht mit wenigen Klicks und rund um die Uhr bei Amazon.com bestellen lässt. Mit Amazon Video und Amazon Music ist Firmenchef Bezos außerdem erfolgreich ins Streaming-Business eingestiegen. Im vergangenen Jahr kaufte Amazon die Supermarktkette Whole Foods Market und expandiert damit in den Lebensmittelbereich. Neben dem Handel- und Entertainmentbereich gehört mittlerweile auch das Cloud-Geschäft zu den Wachstumstreibern des Konzerns. All das sorgte dafür, dass Amazon.com in den zurückliegenden Quartalen nicht nur den Umsatz stetig steigern konnte.

AWS-Geschäft sorgt für Gewinne

Ein besonderer Coup gelang dem Unternehmen mit seinem Prime-Service. Gegen eine Jahrespauschale von 99 US-Dollar bekommen Prime-Kunden die bestellten Waren meist früher geliefert und viele Services kostenlos angeboten. Weil das für kontinuierliche Einnahmen sorgt und Prime-Kunden zudem im Schnitt doppelt so viel ausgeben wie nicht angemeldete Nutzer, soll deren Zahl weiter gesteigert werden. Die Zahlen steigen und steigen. Webbush Analyst Micheal Pachter erklärte kürzlich gegenüber dem Magazin Fortune, dass Amazon weltweit rund 156 Millionen Prime-Kunden haben dürfte. Neben dem kostenlosen und schnellen Lieferservice schätzen die Kunden auch den Streamingdienst.

Bei der Vorlage der Zahlen am Donnerstag steht jedoch das Amazon Web Services-Geschäft (AWS) mit Cloud-Dienstleistungen für Unternehmen und Privatleute besonders im Blickpunkt. Dieses Segments beschert das höchste Gewinnwachstum und erzielt die höchsten Margen. In den Jahren 2017 und 2018 legte dieser Geschäftsbereich im vierten Quartal überdurchschnittlich stark zu. Was hat Q4 2019 gebracht? Dies und der Ausblick für AWS im laufenden Geschäftsjahr könnten der Aktie den entscheidenden Impuls für einen Ausbruch aus der Range geben. Zudem schwächelt die Marge in den USA und das internationale Geschäft beschert weiterhin Verluste. Hier sind also Kostensenkungsmaßnahmen gefordert.

Die starke Marktposition und das Wachstumspotenzial sind zweifellos Amazons große Pluspunkte. Ein großer Teil der Analysten ist daher nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Mit einem KGV von 67 ist die Aktie ohnehin kein Schnäppchen. Enttäuschende Daten oder ein schwacher Gesamtmarkt könnte die Aktie unter Druck setzen.

Widerstandsmarken: 1.910/2.025 USD

Unterstützungsmarken: 1.800/1.845 USD

Die Aktie von Amazon pendelt seit Monatsbeginn in einer engen Range. Auf der Oberseite ist im Moment bei 1.910 USD der Deckel drauf. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Erholung bis 2.025 USD. Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen 1.800 und 1.845 USD eine breite Unterstützungszone. Sackt die Aktie unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 1.740 USD.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in USD

obere Barriere in USD

Finaler Bewertungstag Amazon HZ5TJ5 5,56* 1.600,00 2.200,00 17.06.2020 Amazon HZ5TJR 7,95* 1.400,00 2.20,00 17.06.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Cap (obere Kursgrenze) in USD

Finaler Bewertungstag Amazon HZ3449 1,39 1.900,00 1.950,00 20.03.2020 Amazon HZ3446 2,86 1.750,00 1.800,00 18.03.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Cap (untere Kursgrenze) in USD

Finaler Bewertungstag Amazon HZ344C 2,39 1.850,00 1.800,00 18.03.2020 Amazon HZ4K05 3,05 1.950,00 1.900,00 17.06.2020

