Amazon, Nvidia, Netflix – Rekorde zum Jahresende

Das Börsenjahr 2018 war noch nicht verrückt genug – also legen die Amerikaner noch einen Rekord drauf. Auf den drei Prozent Rückschlag an Heiligabend, folgte am Mittwoch ein fünf Prozent Anstieg im Dow Jones. Die NASDAQ kletterte noch stärker. Amazon legte um fast 10 Prozent zu, die passende News zum Rekord im Weihnachtsgeschäft gab’s im Videonewsletter. Beim Dow sah man zum ersten Mal in der Geschichte einen Tagesgewinn über 1000 Punkte. Wir rechnen nicht zwangsläufig damit, dass wir den Boden in den USA gesehen haben. Dennoch war der Kursanstieg sehr konstruktiv. In unseren Kommentaren wurde die 10.000er-Marke schon abgehakt und diskutiert wie sehr es unsere Depots am Donnerstag zerschießt. Kapitulation ist ja in der Regel eher ein Zeichen für ein Ende der Korrektur. Wer bei Amazon (), Netflix () oder Nvidia () einsteigen möchte, greift zu den Bulls aus unserem Trading-Depot.