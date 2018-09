Amazon: Next Big Thing?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dass der Online-Händler Amazon immer noch an der Spitze derE-Commerce-Branche steht, hat seinen Grund. Denn kaum ein Unternehmenist so umtriebig, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen. Diesinzwischen sowohl online als auch offline. Nun präsentiert man dem Marktdas nächste Wachstumssegment. Bislang wurde Amazon vor allem als dieherausragende Plattform für Endverbraucher gesehen. Was kaum einer imBlick hatte ist, dass der Konzern schon seit 2015 auch massiv in denBereich Geschäftskunden drängt. Nun hat man erste Zahlen präsentiert.Der Geschäftsbereich „Amazon Business“ bringt es nach Amazon-Angabeninzwischen auf einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar. ImVergleich zum Gesamtumsatz, der 178 Milliarden Dollar im vergangenenJahr betrug, ist dies natürlich noch eine kleine Position, aber einerasant wachsende. Nach Angaben von Amazon kann man inzwischen rund dieHälfte der 100 umsatzstärksten US-Unternehmen zu seinen regelmäßigenKunden zählen, außerdem etliche Bildungseinrichtungen und Behörden.Amazon Business ist dabei mit zusätzlichen Angeboten für dieGeschäftskunden ausgestattet.Hier können auch Drittanbieter die Plattform nutzen. Die Plattformselber ist nach dem Start in Amerika inzwischen auch in Deutschland undanderen Ländern verfügbar. Amazon Business hat dabei auch eine wichtigestrategische Bedeutung. Denn die dortigen Aktivitäten müssen auch imZusammenhang mit „Amazon Web Services“, kurz AWS, gesehen werden, derCloud-Sparte. Hier werden Unternehmen angesprochen, ihre IT in dieAmazon-Cloud zu verlagern. AWS und Amazon Business im Tandem könntenGeschäftskunden enger an das Unternehmen binden und damit entsprechendeZuwachsraten sicherstellen. Während Amazon also im operativen Geschäftlängst noch nicht die Ideen ausgegangen sind, fragen sich natürlichviele Investoren, wie es auf kurze Sicht mit der Aktie weitergeht. Dassderen Bewertung mit einem diesjährigen geschätzten KGV von derzeit 113heillos überbewertet erscheint, ist dabei nichts Neues.Das hat den Markt bislang nicht von weiteren Kursaufschlägen abgehalten.Was Amazon gefährlich werden könnte, wäre eine generelle Abkehr derInvestoren vom Technologiesektor, sprich eine Branchenrotation. Dassollten Anleger bei ihren Dispositionen immer mit einrechnen undentsprechend absichern. Da an der Börse auch viel Psychologie eingesetztwird, könnte man allerdings auch darauf wetten, dass ernsthafteKorrekturen bei Amazon erst dann überlegt werden, wenn auch dieser Wertin den exklusiven Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierungvon über 1 Billion Dollar - der bisher nur aus Apple besteht -aufgenommen würde. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei knapp 955Milliarden Dollar.