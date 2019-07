Amazon: Neue Jahreshochs!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Goldene Zeiten für Jeff Bezos! Der reichste Mann der Welt sollte derzeit wieder allen Grund zur Freude haben: Nachdem der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) im Wonnemonat Mai einen empfindlichen Kurseinbruch bis unter die 1700 US Dollar Marke zu verzeichnen hatte, geht es seither wieder deutlich nach oben. Spätestens nach Break der 200-Tage Linie (blau) sprangen wieder viele Anleger auf den fahrenden Zug auf (siehe Chart). In dieser Handelswoche konnte sogar das bisherige Jahreshoch bei 1964,40 USD geknackt werden und auch am gestrigen Handelstag kam es zu weiteren Anschlußkäufen, welche die Notierung sogar über die 2000 USD Marke bis auf 2017 USD hievten. Somit stehen derzeit alle Börsenampeln bei Amazon auf grün!

Amazon Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.