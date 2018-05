Amazon, Netflix und Tesla – überraschend verschiedene Chancen

FAANG-Aktien sind mittlerweile ein geläufiger Begriff und auch die Aktie von Tesla ist den meisten bekannt. Unbekannt sind die Volatilitätsvoraussetzungen, die Investieren bei Amazon, Netflix, Apple, Google oder eben Tesla und Microsoft verschieden machen. Absichern ist mit unseren Puts möglich – wie zum Beispiel mit dem Putauf Tesla. Doch eine hohe Volatilität drückt sich auch aus in Discountzertifikaten, die mitunter Renditen von 10 Prozent p.a bringen und gleichzeitig Puffer von mehr als 20 bis 30 Prozent ermöglichen. Mit derfangen wir bei Apple mal langsam an. Bei derauf Tesla sieht man schon, was drin ist, wenn man 25 Prozent Rendite und 25 Prozent Abschlag zum Kurs möchte. Dieauf Netflix bringt 8,5 Prozent Rendite p.a. bei einem Discount zum Kurs von 30 Prozent. Amazon mitkann da nicht ganz mithalten.

Dort fällt die jüngste Schätzung von Analysten übrigens wie folgt aus: Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen für das erste Quartal von 1750 auf 1800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Outperform” belassen. Die Profitabilität im Online-Handel dürfte gestiegen sein, schrieb Analyst Stephen Ju in einer Studie. Auch bei Amazon Web Services dürfte es gut laufen.

MS sagt komischerweise kaufen, obgleich das Ziel 1.550 Dollar kaum was hergibt. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Amazon von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Der Online-Händler habe im vergangenen Jahr 1,5 Prozent Marktanteil im US-Bekleidungsgeschäft hinzugewonnen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer Studie. Diese Gewinne gingen zulasten des stationären Einzelhandels. Im laufenden Jahr werde Amazon wohl zur Nummer eins im Bekleidungshandel in den USA.