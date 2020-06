Amazon, Netflix und Spotify mit 11%-Chance und 40% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "ERSTE GR.BK. 20/21 SHARES":

Die Aktien der Anbieter von Online-Services, wie Streaming zählten in den vergangenen Monaten eindeutig zu den Profiteuren der Corona-Krise. Sowohl die Spotify-Aktie (ISIN: LU1778762911), als auch die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) und auch der nunmehr verstärkt im zukunftsträchtigen Streaming-Bereich tätige Amazon-Konzern (ISIN:US0231351067) notieren derzeit bereits wieder deutlich oberhalb ihrer Kursniveaus, auf dem sie sich vor dem März-Crash befunden hatten.

Die Erste Group bietet nun bereits die zweite Ausgabe der Protect Streaming-Anleihe zur Zeichnung an. Die Spotify-Aktie ersetzt in der zweiten Ausgabe die Walt Disney-Aktie, die noch in der ersten Ausgabe ein Bestandteil dieser „Worst-of-Struktur“ gewesen ist.

11% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Am 29.6.20 werden die Schlusskurse der Spotify-, der Amazon- und der Netflix-Aktie als Ausübungspreise für die Protect Streaming II-Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (29.6.20 bis 23.6.21) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und wo die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 30.6.21 einen Zinskupon in Höhe von 11 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 30.6.21 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag, dem 23.6.21, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt.

Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe gemäß der negativen prozentuellen Wertentwicklung der Aktie mit der schlechtesten Performance erfolgen.

Die Erste-11% Protect Streaming II 20-21, fällig am 30.6.21, ISIN: AT0000A2GLN3, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Streaming II-Anleihe wird innerhalb des nächsten Jahres bereits dann für eine Jahresbruttorendite von elf Prozent sorgen, wenn weder die Netflix-, die Amazon-, oder die Spotify-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes mindestens 40 Prozent ihres am 29.6.20 festgestellten Wertes verliert.



Walter Kozubek