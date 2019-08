Amazon – Mut wird belohnt

Amazon kann sich von der aktuellen Abwärtsbewegung an den Märkten nicht frei machen. Der E-Commerce Gigant fällt am Montag um knapp drei Prozent. Insgesamt führen die FAANGs die rote Laterne an. Wir sehen Kaufkurse und empfehlen den Einstieg über den Turbo-Bull VF1ABZ von Vontobel zu 31,50 Euro. Setzen Sie ein Kursziel von 45 Euro für die kommenden Monate.

Fundamental sieht es bei Amazon weiterhin ausgezeichnet aus. Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amazon auf “Outperform” mit einem Kursziel von 2250 US-Dollar belassen. Der Online-Händler habe in den letzten Jahren in 5 der 20 größten Volkswirtschaften der Welt eine ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte nun das Umsatzwachstum ankurbeln.