Amazon – Kursexplosion voraus

Der Black Friday erobert Deutschland. Selbst in kleinen Städten stellen die Geschäfte “Black Friday”-Angebote ins Fenster. Der große Reibach dürfte allerdings bei Amazon landen. Ein schönes Umfeld nach dem jüngsten Tech-Crash an der NASDAQ. Wir empfehlen daher Discounter wie die WKNoder. Trader setzen auf einen kurzfristige Erholung mit dem Turbo-Bull. Bei Barclays rät man bei Amazon weiterhin zum Einstieg. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für Amazon auf “Overweight” mit einem Kursziel von 1950 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.