Amazon: Kurs dreht an der Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Auch der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten musste im Zuge der allgemeinen Marktschwäche in den letzten Handelswochen deutlich Federn lassen und kam dabei wieder bis an die wichtige 200-Tage Linie zurück. Diese fungiert als Unterstützung und so konnte der Kurs in den letzten beiden Börsensitzungen wieder deutlich zulegen und bis auf 1832 US Dollar klettern. Trader, die diese markante Linie (blau im Chart) zum spekulativen Einstieg genutzt hatten, sollten Ihre Position jedoch mit einem StopLoss knapp unter der 200-Tage Linie absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen.

Amazon Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.