Amazon: Konzern profitiert von Corona-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Google-Nachfrage für Amazon Fresh verzehnfacht sich und erreicht Höchstwert

Amazon Aktienkurs mit unterdurchschnittlichen Einbußen seit Corona-Pandemie

25 Prozent der US-Bürger bestellen aufgrund Coronavirus mehr im Internet

Konzern schreibt 100.000 neue Jobs aus

Innerhalb von nur zwei Wochen verzehnfachte sich die Nachfrage nach Amazon Fresh auf Google in Deutschland. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Anfang März notierte der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, noch bei 10. Seit der Ausweitung der Ausgangsbeschränkungen wurde der Höchstwert von 100 geknackt, der für das höchste Suchvolumen steht.

Unterdessen ist es nicht nur der Lebensmittel-Lieferdienst aus dem Hause Amazon, der von den Kunden genutzt wird. Um der steigenden Nachfrage Herr zu werden, schreibt der Konzern derzeit 100.000 neue Stellen aus. Auch die historischen Kurseinbußen an der Börse dieser Tage fallen bei Amazon vergleichsweise gering aus. So verringerte sich zwar der Börsenkurs in den letzten vier Wochen um 8,5 Prozent – andere Unternehmen sind jedoch weitaus stärker betroffen. So büßten die Facebook Aktien im selben Zeitraum rund 30 Prozent an Wert ein.

Wie die Infografik aufzeigt, ändern die Verbraucher ihr Verhalten angesichts der Virus-Pandemie. So gaben 25 Prozent der US-Bürger an, inzwischen mehr im Internet zu bestellen. Dem ohnehin schon starken Umsatzwachstum von Amazon könnte dies einen weiteren Auftrieb verleihen. Bereits im vierten Quartal 2019 erwirtschaftete der Konzern einen um 25 Prozent höheren Umsatz, als noch im vorherigen Quartal.

„Die Daten machen deutlich, dass Amazon zumindest auf kurze Sicht zu den Profiteuren der Krise zählt“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Doch auch langfristig könnte die Entwicklung dem Konzern in die Karten spielen. Aktuell bestellen Verbraucher bei Amazon Fresh, die dies vorher nicht in Erwägung zogen – die Wahrscheinlichkeit, dass manche dem Lieferdienst auch über die Pandemie hinaus treu bleiben, ist nicht gering“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/amazon-profitiert-von-corona-krise-lebensmittel-lieferdienst-nachfrage-verzehnfacht-sich-innerhalb-von-zwei-wochen/



Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.