Amazon: Kaufsignal an der Unterstützung!

Als einen der großen Gewinner in der Corona-Krise kann man sicherlich den Online-Händler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bezeichnen.

Nach den starken Kursgewinnen in der ersten Jahreshälfte 2020 stagniert die Aktie aber seither in einer breiten Seitwärtsrange. Nun rutschte das Wertpapier in den vergangenen Börsensitzungen sogar seit langer Zeit wieder an die 200-Tage Linie ab, welche als starke Unterstützung fungieren sollte. Gestern kletterte dabei der Kurs wieder über das Vortageshoch, weshalb wir dieses frische Kaufsignal nutzen und uns eine Longposition ins Depot legen. Den Trade sichern wir ab, indem wir den StopLoss knapp unter das Tief vom 26.02.21 auf 3035 USD platzieren.





Amazon Tageschart





Finanztrends Video zu Amazon



