Amazon: Kaufsignal!

Der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) konnte am Dienstag die alten Allzeithochs bei 1017 US Dollar überwinden und damit ein neues Kaufsignal generieren. Wir haben uns deshalb eine erste Position ins Depot gelegt, sichern diese aber natürlich wieder engmaschig ab und platzieren unseren StopLoss zur Verlustbegrenzung knapp unter das letzte Tief im Bereich um 995 USD. Am gestrigen Handelstag schloss Amazon behauptet bei 1026,87 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.