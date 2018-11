Amazon: Kaufrausch?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die nächsten Tage dürften geschäftlich für den Online-Giganten Amazon zuden wichtigsten des Jahres gehören. Aus den Umsätzen könnte sich ablesenlassen, ob der Internethändler bei seiner eher verhaltenen Prognose fürdas Abschlussquartal bewusst zu tief gestapelt hat oder tatsächlichhinter bisherigen Wachstumsgrößen zurückbleibt. Die Weihnachtssaison istfür Händler, ob nun im Internet oder stationär, die wichtigsteVerkaufsperiode im Jahr.Dabei liefern inzwischen jedes Jahr der sogenannte Black Friday und derCyber Monday wichtige Hinweise darauf, wie kauflustig die Konsumentengestimmt sind. Am Donnerstag dieser Woche feiert man in den USA dasThanksgiving-Fest. Der darauffolgende Freitag wird als Brückentag gernzum Auftakt des Weihnachts-Shoppings genutzt. Woher der Begriff BlackFriday kommt, ist unklar. Eine charmante Erklärung finden wir, dass dieHändler an diesem Tag schwarze Hände vom Geld zählen hätten. Andereführen den Begriff darauf zurück, dass die Läden an diesem Tag dieChance haben, aus den roten Zahlen des bisherigen Jahres herauszukommen.In Amerika jedenfalls gaben im vergangenen Jahr zum Black Friday dieVerbraucher fast 8 Milliarden Dollar aus, ein Plus von 18 % zum Vorjahr.Da der Black Friday hauptsächlich ein Begriff für den stationären Handelwar, ließen sich die Onlinehändler natürlich selbst etwas einfallen, denCyber Monday am folgenden Montag. Auch dann locken die Internetshops mitgroßen Rabatten. Da nimmt sich auch Marktführer Amazon nicht aus, der esnicht nur bei einem Tag belässt, sondern seit Anfang dieser Woche gleichdie Cyber Week ausgerufen hat. Gute Nachrichten kann derE-Commerce-Gigant sicher gebrauchen. Denn die letzten Wochen verliefenan der Börse alles andere als zufriedenstellend. Die sichtbar gekippteStimmung gegenüber Hightech-Werten macht auch Amazon zu schaffen. Zwarkonnte die Aktie nach unserer letzten Besprechung Ende Oktober einekleine Zwischenerholung umsetzen.Diese führte den Wert bis fast auf 1.800 Dollar. Doch dann folgte erneutder Rücksetzer auf das Niveau um 1.500 Dollar. Wobei im Markt weiterdarüber diskutiert wird, ob hier nicht noch mehr „Bewertungs-Luft“abgelassen werden müsste. Dabei wird insbesondere auf dasKurs-Umsatz-Verhältnis geschaut, das für dieses Jahr noch beigeschätzten 3,3 liegt. Bezogen auf den Durchschnittswert früherer Jahre,der bei rund 2,4 liegt, könnte so die Aktie noch ein weiteresKorrekturpotenzial im Bereich von 10-15 % haben. Damit wären wir wiederbei den 1.400 Dollar, die wir in der letzten Besprechung als Knackpunktfür den langfristigen Trend und als wahrscheinliches Korrekturzielbenannten. Ob es zum Ernstfall kommt, dürfte wohl erst einmal an denZahlen vom Black Friday/Cyber Monday hängen. Wobei es wohl zweitrangigwäre, wie speziell Amazon abschneidet. Sollten die Verbraucher insgesamtZurückhaltung üben, dürfte das die Branchenstimmung generell verderbenund alle Aktien mit runterziehen. Unser aktuelles Fazit: In dieserproblematischen Ausgangslage ist es vernünftig, vorerst keine weiterenDispositionen zu treffen. Wer investiert ist, sollte unterhalb von 1.400Dollar möglichst einen Stopp einziehen.