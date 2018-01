Amazon: im Höhenrausch!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Online Kaufhaus (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) klettert weiter von Rekord zu Rekord! Nachdem die Aktie Anfang des Jahres das alte Hoch vom 27.11.17 überwinden konnte, kennt der Kurs keinen Halt mehr. Ende der letzten Handelswoche kletterte die Notierung erstmals über die 1300 US Dollar Marke und beendete die Börsenwoche bei 1305,20 USD. Damit konnte Amazon in den ersten beiden Handelswochen des neuen Jahres schon wieder rund 10 Prozent an Marktkapitalisierung zulegen und ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist bis dato nicht abzusehen. Wir würden hier kein Stück aus der Hand geben!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.