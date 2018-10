Amazon: Heftiger Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In unserer Analyse vom 08.10.18 Amazon: Die Zeichen stehen auf Korrektur! hatten wir bereits auf die Gefahr weiterer Kusverluste beim Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hingewiesen. Gestern dann kam es zu einem massiven Abverkauf: Nach einer Eröffnung noch bei 1857,89 US Dollar gab der Kurs während des gesamten Handelsverlaufs permanent ab uns notierte bei der Schlußglocke mit 1755,25 USD fast auf Tagestief. Die nächste Unterstützung (200-Tageline blau) findet sich erst wieder knapp unter 1650 USD (siehe Chart). Wir bleiben hier weiter sehr vorsichtig!